Гурбангулу Бердымухаммедов: Стратегическими направлениями сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном являются энергетика и транспорт

8 августа 2017 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стратегическими направлениями сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном являются энергетика и транспорт, сказал во вторник Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

“Мы подробно обсудили вопросы экономического сотрудничества и пришли к общему мнению о необходимости расширения нашей взаимной деятельности в данной сфере согласно промышленному и инфраструктурному потенциалу двух стран”, - сказал Бердымухаммедов.

По его словам, в рамках переговоров особое внимание было уделено сотрудничеству Азербайджана и Туркменистана в сфере торговли, и необходимости увеличения и диверсификации взаимного товарооборота.

“Мы достигли договоренности о рассмотрении мероприятий с целью активизации инвестиционной деятельности для реализации совместных проектов в сферах промышленности, услуг и агрокомплекса, а также расширения взаимной торговли. В этом плане большую роль должна сыграть взаимная деятельность по линии бизнес- структур двух стран. Стратегическими направлениями нашего сотрудничества являются энергетика и транспорт. Туркменистан и Азербайджан занимают лидирующие позиции в Евразии по объему производства энергоносителей. У нас есть современная инфраструктура и речь идет не только о Евразии и регионе, я могу сказать, что наши страны являются лидерами по объему производства энергоносителей во всем мире. У нас есть соответствующая инфраструктура, существует общее мнение по конфигурации энергетических и транспортных маршрутов", - сказал Бердымухаммедов.

По его словам, Азербайджан и Туркменистан будут использовать все возможности для продолжительного использования своего потенциала с точки зрения диверсификации энергетических и транспортных потоков и реализации новых совместных проектов.

Azernews Newspaper
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