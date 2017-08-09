За год банки в Азербайджане сократили продажу долларов в 2,7 раза

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2017 года банки Азербайджана продали 621,67 миллиона долларов, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета Центрального банка (ЦБА).

За шесть месяцев этого года клиенты банков приобрели в наличной форме 10,35 миллиона фунтов стерлингов, 126,58 миллиона евро и 1,09 милиарда рублей.

Сравнительная таблица наличной продажи банками иностранной валюты (в тыс условных единиц):

2017 год 2016 год Доллар Фунт стерлингов Евро Рубль Доллар Фунт стерлингов Евро Рубль Январь 130 355,6 1 928,9 14 733,1 142 974,4 392 967,6 2 868,1 27 828,1 185 829,3 Февраль 125 004 1 617,5 18 125,3 187 281,7 327 786,2 4 623,3 71 435,9 171 342,3 Март 109 682,9 1 541,1 19 762,6 146,529,2 288 050,8 2 800,4 58 881,3 157 156,6 Апрель 65 670,8 1 842,8 18 510,4 153 252,3 190 905,2 2 178 33 374,6 201 900,2 Май 94 469,4 1 837,7 35 033,1 222 628,4 177 554 1 489,8 30 424,9 143 621,8 Июнь 94 486,8 1 582,2 20 418,1 241 799,4 321 915,8 3097,3 59 158,5 240 188,7

Схожая ситуация наблюдалась и с покупкой банками долларов. Так, за тот же период объем приобретенной банками американской валюты составил 681,25 миллиона долларов, что в 2,4 раза меньше показателя января-июня 2016 года.

Банки за шесть месяцев приобрели фунтов стерлингов на 3,15 миллиона, евро – на 94,39 миллиона и российских рублей – на 6,03 миллиарда.

Сравнительная таблица наличной покупки банками иностранной валюты (в тыс условных единиц):

2017 год 2016 год Доллар Фунт стерлингов Евро Рубль Доллар Фунт стерлингов Евро Рубль Январь 62 842,4 340,4 5 985,0 798 648,4 219 527,1 258,3 7 470,8 578 885,7 Февраль 122 732,3 313,3 11 696,1 812 766,9 468 677,1 394,7 45 031,2 732 419,7 Март 91 887,4 610,3 16 214,8 958 407,4 241 444,7 425,9 36 490,3 797 804,0 Апрель 142 898,2 768,2 23 856,1 949 362,2 272 352,0 626,9 28 791,5 853 017,9 Май 138 842,1 574,9 24 470,9 1 216 578,9 212 994,0 862,5 23 323,6 942 201,3 Июнь 122 047,1 544,1 12 156,1 1 296 177,2 206 207,9 352,8 40 437,1 1 196 976,1

В отчете указаны продажа и покупка иностранной валюты только в наличной форме.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

(Автор: Анвар Мамедов)