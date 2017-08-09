Минтранс Турции обнародовал детали совместного с Азербайджаном логистического проекта (Эксклюзив)

9 августа 2017 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Логистический центр, строящийся в Карсе в рамках проекта железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс (БТК), будет сдан в эксплуатацию в октябре 2018 года. Об этом сказали Trend в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

Стоимость проекта составляет примерно 94,3 миллиона турецких лир.

Как отметили в минтрансе, под строительство логистического центра выделен участок площадью в 300 тысяч квадратных метров, из которых территория в 170 тысяч квадратных метров будет отведено под амбар. Ежегодно через центр будет возможно транспортировать 412 тысяч тонн грузов.

В министерстве также отметили, что на территории логистического центра будут построены железнодорожные линии длиной 16 километров, и этот участок будет присоединен к железной дороге Карс-Эрзурум.

Напомним, что соглашение о создании логистического центра было подписано 19 июля 2017 года в ходе визита главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова в провинцию Карс с целью ознакомления с ходом строительных работ в рамках проекта БТК.

Отметим, что железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

Официальный курс Центробанка Турции на девятое августа составляет 3,5448 TRY/USD

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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