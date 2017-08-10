Центробанк Азербайджана привлечет 100 млн манатов на депозитном аукционе

10 августа 2017 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 14 августа проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 100 миллионов манатов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ЦБА.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.

Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель привлечения депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 10 августа составляет 1,7007 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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