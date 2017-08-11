В Туркменистане совершенствуется политика ценообразования

АШХАБАД /Trend/ - Вопросы совершенствования политики ценообразования в Туркменистане были обсуждены на заседании Кабинета министров страны, пишет в пятницу газета "Нейтральный Туркменистан".

Как сообщил на заседании вице-премьер по экономике и финансам Бяшим Ходжамаммедов, в этой сфере предусматривается возложить на ряд структур составление сборников цен на соответствующие виды товаров.

Обобщенные сведения в данной области планируется ежеквартально публиковать и размещать на веб-сайтах. Одной из мер в данной сфере может стать введение в программу обучения профильных высших учебных заведений дисциплины "Ценообразование в строительстве".

Кроме того, в целях усовершенствования порядка проведения тендеров по выбору поставщиков товаров для нужд бюджетных потребителей в Туркменистане создана межведомственная комиссия.

Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно документу, обязанностью этой комиссии является выбор на тендерной основе поставщиков товаров, закупаемых на основе госзаказа - для хозяйственных нужд министерств и ведомств, финансируемых из государственного бюджета.

(Автор: Гусейн Гасанов)