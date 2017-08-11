В Азербайджане ремонтируют нефтяной танкер

11 августа 2017 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" ведет капитальный ремонт танкера "Нариман Нариманов" на Бибиэйбатском судоремонтном заводе, говорится в сообщении ЗАО, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, на судне ремонтируются все механизмы и оборудование, в том числе главный и вспомогательный двигатели, трубопроводные системы, насосы, сепараторы, холодильники и компрессоры.

"Были проверены электросистема и системы управления плавсредством. На 80 процентов завершены сварочные работы на корпусе судна", - сказано в сообщении.

Ремонт планируется завершить к концу сентября.

Длина танкера "Нариман Нариманов" составляет 125,06 метра, ширина – 16,63 метра, максимальная скорость – 11,3 узла.

В составе флота ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" в настоящее время 34 танкера.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Azernews Newspaper
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