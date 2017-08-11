Азербайджан более чем наполовину увеличил импорт автомобилей

11 августа 2017 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2017 года Азербайджан импортировал 4 468 единиц автотранспортных средств против 2 879 единиц, ввезенных за аналогичный период 2016 года, говорится в статистическом отчете Государственного таможенного комитета (ГТК), размещенном в пятницу на сайте ведомства.

По данным отчета, из общего числа импортированных за семь месяцев текущего года в страну автотранспортных средств 3 791 - автомобили и моторные транспортные средства. В январе-июле 2016 года было импортировано 2 475 автомобилей и моторных транспортных средств.

Кроме того, в январе-июле в Азербайджан было импортировано 519 грузовых автомобилей (300 - за январь-июль 2016 года). Оставшаяся часть импорта пришлась на другие виды автотранспортных средств.

В 2016 году в Азербайджан было импортировано 5 746 автотранспортных средств против 26 785 - в 2015 году.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Azernews Newspaper
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