МВФ: В 2018 году госбюджет Азербайджана выйдет на профицит

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что уже в 2018 году государственный бюджет Азербайджана выйдет на профицит.
Согласно последним статистическим данным, обнародованным МВФ, доходы государственного бюджета Азербайджана в 2018 году ожидаются на уровне 26,242 миллиарда манатов, а расходы — 25,740 миллиарда манатов. Таким образом, фонд прогнозирует, что профицит госбюджета страны составит 502 миллиона манатов.
В 2017 году МВФ прогнозирует дефицит государственного бюджета на 211 миллионов манатов (при доходах в 25,207 миллиарда манатов, расходах — 25,418 миллиарда манатов).
Прогнозы фонда более оптимистичны, чем ожидания правительства Азербайджана. На этот год правительство утвердило доходы госбюджета в размере 16,766 миллиарда манатов, а расходы - 17,941 миллиарда манатов. В итоге, правительство ожидает дефицит на уровне 725 миллиона манатов.
Ожидания МВФ по доходам и расходам госбюджета Азербайджана до 2022 года (в млрд. манатов):
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
Доходы
|
25,207
|
26,242
|
28,129
|
29,952
|
31,299
|
32,1
|
от ВВП (%)
|
37,8
|
36,06
|
35,8
|
35,37
|
34,3
|
32,45
|
Расходы
|
25,418
|
25,74
|
27,721
|
29,893
|
31,874
|
33,919
|
от ВВП (%)
|
38,1
|
35,366
|
35,295
|
35,303
|
34,905
|
34,292
Офис МВФ открылся в Баку в 1992 году. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.
Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.
Официальный курс на 13 октября составляет 1,7003 AZN/USD.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)
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