МВФ: В 2018 году госбюджет Азербайджана выйдет на профицит

14 октября 2017 20:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что уже в 2018 году государственный бюджет Азербайджана выйдет на профицит.

Согласно последним статистическим данным, обнародованным МВФ, доходы государственного бюджета Азербайджана в 2018 году ожидаются на уровне 26,242 миллиарда манатов, а расходы — 25,740 миллиарда манатов. Таким образом, фонд прогнозирует, что профицит госбюджета страны составит 502 миллиона манатов.

В 2017 году МВФ прогнозирует дефицит государственного бюджета на 211 миллионов манатов (при доходах в 25,207 миллиарда манатов, расходах — 25,418 миллиарда манатов).

Прогнозы фонда более оптимистичны, чем ожидания правительства Азербайджана. На этот год правительство утвердило доходы госбюджета в размере 16,766 миллиарда манатов, а расходы - 17,941 миллиарда манатов. В итоге, правительство ожидает дефицит на уровне 725 миллиона манатов.

Ожидания МВФ по доходам и расходам госбюджета Азербайджана до 2022 года (в млрд. манатов):

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Доходы

25,207

26,242

28,129

29,952

31,299

32,1

от ВВП (%)

37,8

36,06

35,8

35,37

34,3

32,45

Расходы

25,418

25,74

27,721

29,893

31,874

33,919

от ВВП (%)

38,1

35,366

35,295

35,303

34,905

34,292

Офис МВФ открылся в Баку в 1992 году. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

Официальный курс на 13 октября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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