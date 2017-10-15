В Узбекистане для 34 бездействующих объектов разработаны инвестпроекты

ТАШКЕНТ /Trend/ - По итогам мониторинга Госкомконкуренции Узбекистана, в городе Чирчик выявлены 70 ранее приватизированных и в настоящее время бездействующих объектов.

Согласно информации, это объекты общей площадью 235 тысяч квадратных метров и с земельными участками более 50 гектаров. В их числе есть крупные производственные комплексы.

К настоящему времени для 34 бездействующих объектов Чирчика разработаны инвестиционные проекты по восстановлению деятельности.

Сплошная инвентаризация была проведена в рамках постановления президента Узбекистана № ПП-2796 от 23 февраля 2017 года. Согласно документу, на местах созданы межведомственные комиссии с целью обеспечения эффективной работы ранее приватизированных предприятий.

Также предусмотрено, что в отношении собственников, не обеспечивших эффективное использование пустующих производственных площадей и объектов с незавершенным строительством, установлено применение соответствующих налоговых мер воздействия.

(Автор: Диана Алиева)