Официальный курс маната к мировым валютам на 16 октября

16 октября 2017 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 октября установлен на уровне 1,7003 и 2,0080 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

16.10.2017

1 доллар США

1 USD

1.7003

1 евро

1 EUR

2.0080

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3385

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0981

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8699

1 бразильский реал

1 BRL

0.5406

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1278

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1509

1 чешская крона

1 CZK

0.0778

1 чилийский песо

1 CLP

0.2728

1 китайский юань

1 CNY

0.2585

1 датская крона

1 DKK

0.2697

1 грузинский лари

1 GEL

0.6835

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2177

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2601

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2095

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7424

1 израильский шекель

1 ILS

0.4857

1 канадский доллар

1 CAD

1.3622

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6339

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4031

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0897

1 молдавская лея

1 MDL

0.0976

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2153

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4727

1 российский рубль

1 RUB

0.0297

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2582

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4055

1 турецкая лира

1 TRY

0.4672

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0564

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4859

1 украинская гривна

1 UAH

0.0641

100 японских иен

100 JPY

1.5189

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2196

Золото (1 унция)

1 XAU

2209.7099

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.5019

Платина (1 унция)

1 XPT

1599.9823

Палладий (1 унция)

1 XPD
Azernews Newspaper
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