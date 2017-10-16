В Азербайджане отремонтировали крупный паром (ФОТО)

16 октября 2017 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" завершило капитальный ремонт паромного судна "Барда", говорится в сообщении ЗАО.

Согласно сообщению, судно успешно прошло ходовые испытания.

"Были отремонтированы основной и вспомогательный штурвалы, насосы, двигательные механизмы, а также главный и вспомогательные двигатели, некоторые детали заменены на новые. В ходе ремонта произведена отладка судового котла, труб для охлаждения двигателей и другие работы. Паром возвращен в строй для эксплуатации на Транскаспийском международном транспортном маршруте в направлениях Туркменбаши, Курыка и Актау", - сказано в сообщении.

Паром "Барда" вместимостью 54 вагона был построен на судоверфи Ульяник в Хорватии. Длина судна составляет 154,5 метра, ширина – 17 метров, максимальная скорость – 13,9 узлов.

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" является единственным оператором паромов на Каспии, флот Пароходства состоит из 13 паромов, которые задействованы в перевозках на Транскаспийском транспортном маршруте.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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