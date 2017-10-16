Азербайджан может открыть в США торговый дом (версия 2)

16 октября 2017 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассмотрит возможность открытия торгового дома в США, сказал в понедельник заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе проходящего в Баку азербайджано-американского бизнес-форума.

"Это решение может быть принято в будущем. Все зависит от объема и динамики нашего товарооборота с США. Мы продолжаем анализ и будем работать над созданием торговых домов в тех странах, товарооборот Азербайджана с которыми успешно расширяется и демонстрирует положительную динамику", - сказал замминистра.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с США в январе-августе составил 416,4 миллиона долларов (с удельным весом в 3,32 процента от общего объема внешнеторгового оборота Азербайджана), из которых 413,09 миллиона долларов (7,79 процента) пришлись на импорт американской продукции.

Бабаев подчеркнул, что в настоящее время приоритетом для Азербайджана является открытие торговых домов в соседних странах.

"Мы уже открыли торговый дом в Беларуси. В ближайшие дни планируется открытие торгового дома в Украине. Также мы уже назначили торговых представителей в Китай, Россию, ОАЭ и Центральную Европу. В будущем будет продолжена работа в этих двух направлениях", - сказал замминистра.

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан может открыть в США торговый дом
Бизнес 11:23
Американские компании заработали в Азербайджане от вложенных инвестиций $17 млрд. - замминистра
Бизнес 10:36
В Баку пройдет азербайджано-американский бизнес-форум
Бизнес 12 октября 09:24
Германия инвестировала в Азербайджан $460 млн.
Бизнес 11 октября 11:09
В Азербайджане будет усовершенствован механизм моратория на проверки бизнеса
Бизнес 16 сентября 15:16
Азербайджан расширит субсидирование экспорта
Бизнес 16 сентября 14:29
Азербайджан изучает возможности экспорта своей продукции на 34 зарубежных рынка -замминистра
Бизнес 16 сентября 14:09
Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 30%
Бизнес 16 сентября 12:10
Азербайджан и впредь будет пресекать провокации армян на международной арене - замминистра
Нагорно-карабахский конфликт 16 сентября 12:04
Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Францией - замминистра
Бизнес 14 июля 23:10
В какие страны Азербайджан в 2017 году направит экспортные миссии?
Бизнес 7 июля 17:57
Азербайджан может открыть торговые дома в Европе и Азии - замминистра
Бизнес 7 июля 17:39
Азербайджанским экспортерам ненефтяной продукции возвращены 1,3 миллиона манатов - замминистра
Бизнес 5 июля 09:54
Около 80% ВВП Азербайджана формируется за счет частного сектора - замминистра
Бизнес 5 июля 09:43
Вопрос создания азербайджано-катарского инвестфонда прояснится в июле
Бизнес 21 июня 16:18
Кампании против выдачи Азербайджану кредитов на энергопроекты не увенчались успехом - замминистра
Энергетика 8 июня 14:55
Азербайджан работает над самыми оптимальными путями урегулирования внешней задолженности Межбанка - замминистра
Бизнес 8 июня 14:14
Азербайджану необходимо усилить диверсификацию экспорта - замминистра
Бизнес 8 июня 13:48