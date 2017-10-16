Азербайджан может открыть в США торговый дом (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассмотрит возможность открытия торгового дома в США, сказал в понедельник заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе проходящего в Баку азербайджано-американского бизнес-форума.

"Это решение может быть принято в будущем. Все зависит от объема и динамики нашего товарооборота с США. Мы продолжаем анализ и будем работать над созданием торговых домов в тех странах, товарооборот Азербайджана с которыми успешно расширяется и демонстрирует положительную динамику", - сказал замминистра.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с США в январе-августе составил 416,4 миллиона долларов (с удельным весом в 3,32 процента от общего объема внешнеторгового оборота Азербайджана), из которых 413,09 миллиона долларов (7,79 процента) пришлись на импорт американской продукции.

Бабаев подчеркнул, что в настоящее время приоритетом для Азербайджана является открытие торговых домов в соседних странах.

"Мы уже открыли торговый дом в Беларуси. В ближайшие дни планируется открытие торгового дома в Украине. Также мы уже назначили торговых представителей в Китай, Россию, ОАЭ и Центральную Европу. В будущем будет продолжена работа в этих двух направлениях", - сказал замминистра.

(Автор: Анвар Мамедов)