Создание ассоциации позволит расширить географию экспорта азербайджанского табака - эксперт

БАКУ /Trend/ - Создание Ассоциации производителей и экспортеров табачной продукции хороший шаг для того, чтобы собрать вместе всех производителей табака, а также предпринимателей, занимающихся экспортом, и наладить связи между ними, считает доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

“Данный шаг создаст синергетический эффект и позволит использовать опыт друг друга, делится технологиями. За последние 15 лет в производстве табачной продукции начали применяться новые сорта”, - сказал Гулиев Trend в понедельник.

По его словам, создание и дальнейшее развитие ассоциации окажет большую поддержку в поисках новых рынков сбыта.

“Табак очень специфичный товар, и в условиях усилившейся повсеместно борьбы с курением в Европе сажать табак стало практически невозможно. Кроме того, в мире практически прекратились дотации в сферу табаководства. В связи с этим я считаю, что ассоциация позволит производителям более организованно и скоординировано решать свои проблемы”, - считает Гулиев.

Как сказал Гулиев, первостепенными задачами ассоциации должны стать доведение азербайджанского табака до международных стандартов и поиск рынков сбыта.

“В настоящее время продажа табака как сырья встречается с большими проблемами, так как существует очень большая конкуренция вследствие того, что почти половина территорий Африки и Южной Америки покрыта табачными плантациями. Кроме того, необходимо заняться выведением новых семян, чтобы повысить качество табака”, - сказал Гулиев.

В начале октября в Азербайджане было принято решение о создании Ассоциации производителей и экспортеров табака. Ассоциация была создана по инициативе производителей и экспортеров, действующих в данной сфере. Председателем правления Ассоциации был избран Тельман Хасратов.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-сентябре 2017 года в стране было собрано 3,7 тысячи тонн табака, что на 19,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. За отчетный период в стране было произведено табачной продукции на 27,48 миллиона манатов, что на 12,8 процента меньше показателя января-сентября 2016 года.

Официальный курс на 16 октября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)