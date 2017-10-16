Объем биржевых сделок в Азербайджане вырос более чем втрое

16 октября 2017 19:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 1 950 биржевых сделок по купле-продаже ценных бумаг на 697,99 миллиона манатов, что в 3,3 раза превышает показатель за девять месяцев прошлого года, следует из статистических данных, опубликованных в понедельник на сайте НДЦ.

По данным национального депозитария, в январе-сентябре этого года были зарегистрированы 313 внебиржевых сделок почти на 725,9 миллиона манатов (рост за год в 2,1 раза).

За девять месяцев зарегистрированы 686 сделок по дополнительной эмиссии на 4,3 миллиарда манатов. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года объем таких сделок сократился на 3,4 процента.

Объем сделок за январь-сентябрь 2017 года:

Заключенные договоры

Биржевые сделки, число

Биржевые сделки, объем в манатах

Внебиржевые сделки, число

Внебиржевые сделки, объем

Сделки по доп. эмиссии, число

Сделки по доп. эмиссии, объем

Январь

2

183

17 879 720

13

641 720

9

648 562 500

Февраль

3

253

155 609 805

32

184 170 140

34

270 400 100

Март

2

149

51 428 900

71

313 018

54

202 992 500

Апрель

4

196

68 580 169

21

4 323 223,4

80

235 991 900

Май

3

221

52 125 408

29

270 117 784

86

351 035 010

Июнь

2

174

82 323 634

30

2 750 019

74

518 006 195

Июль

2

218

68 982 925

64

8 840 871

88

524 714 390
Август 4 253 33 180 179 31 250 893 245 118 760 500 000
Сентябрь 1 151 38 898 587 22 3 811 990 143 786 478 385

НДЦ был создан 18 сентября 1997 года.

Официальный курс на 16 октября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Объем внебиржевых сделок в Азербайджане вырос за месяц почти в 287 раз
Бизнес 27 марта 18:38
Объем внебиржевых сделок в Азербайджане сократился более чем вдвое
Бизнес 20 февраля 13:16
Объем внебиржевых сделок в Азербайджане вырос почти втрое
Бизнес 26 января 18:05
Назначен новый глава Национального депозитарного центра Азербайджана
Бизнес 16 сентября 2014 16:34