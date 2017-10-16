Объем биржевых сделок в Азербайджане вырос более чем втрое

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 1 950 биржевых сделок по купле-продаже ценных бумаг на 697,99 миллиона манатов, что в 3,3 раза превышает показатель за девять месяцев прошлого года, следует из статистических данных, опубликованных в понедельник на сайте НДЦ.

По данным национального депозитария, в январе-сентябре этого года были зарегистрированы 313 внебиржевых сделок почти на 725,9 миллиона манатов (рост за год в 2,1 раза).

За девять месяцев зарегистрированы 686 сделок по дополнительной эмиссии на 4,3 миллиарда манатов. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года объем таких сделок сократился на 3,4 процента.

Объем сделок за январь-сентябрь 2017 года: