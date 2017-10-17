Azer Turk Bank предлагает потребительские кредиты всем желающим

17 октября 2017 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank расширил охват получателей потребительского кредита. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, теперь кредит может получить каждый, чей официальный доход превышает 200 манатов.

Сумма потребительского кредита составляет до 15000 манатов в манатах или в долларовом эквиваленте этой суммы на срок до 36 месяцев.

Банк также освобождает клиентов от необходимости застраховывать кредитные средства.

Эти новшества также относятся к клиентам, желающим получить кредит на покупку товаров в магазинах "Madame Coco" и "Dekoria" на сумму до 5000 манатов, в рамках маркетинговой концепции банка “Gül kimi”.

Напомним, что выплаты по кредитам можно осуществить, обратившись с номером счета в любой филиал Azer Turk Bank, введя в платежные терминалы Milli ÖN клиентский код и дату рождения, а также введя на сайте Hesab.az номер контракта и PIN-код удостоверения личности.

Помимо этого вида кредита, банк также предлагает своим клиентам корпоративный кредит для держателей зарплатных карт, кредит под залог вклада лишь по удостоверению личности, ипотечный кредит и кредитную линию, предоставляемую по платежным картам.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

Azernews Newspaper
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