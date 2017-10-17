В Азербайджане выплачена рекордная сумма компенсации в связи с незастрахованным вождением

БАКУ /Trend/ - Пострадавшим в результате трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 9 марта 2017 года на трассе Баку-Сумгайыт по вине транспортного средства марки Ford, перевозящего группу студентов, и повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы и ущерб здоровью, выплачена компенсация на общую сумму 41 250 манатов.

Об этом говорится в сообщении Бюро по обязательному страхованию Азербайджана, распространенном во вторник.

"Основанием для выдачи компенсационных выплат послужило отсутствие у транспортного средства, совершившего ДТП, договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортного средства (ОСАГО) на момент происшествия", - говорится в сообщении.

Так, согласно требованиям статьи 32.1.3 закона Азербайджана «Об обязательном страховании», одним из основных условий выдачи со стороны Бюро компенсационной выплаты является отсутствие договора ОСАГО, требуемого этим законом, в случае причинения ущерба здоровью третьего лица в результате использования автотранспортного средства.

Следует отметить, что вышеупомянутая сумма компенсационного возмещения является рекордным показателем, зарегистрированным в связи с незастрахованным вождением в истории компенсационных выплат Бюро по обязательному страхованию.

Аналогичные компенсационные выплаты выдаются со стороны Бюро исключительно по вреду, причиненному здоровью. Условиями и порядком выдачи компенсационных выплат можно ознакомиться в соответствующем разделе веб-сайта Бюро по адресу www.isb.az/ru/kompensasiya-odenisi-ru, а также в статье, размещенной на сайте.

Официальный курс на 17 октября составляет 1,7003 AZN/USD.