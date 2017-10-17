В Азербайджане выплачена рекордная сумма компенсации в связи с незастрахованным вождением

17 октября 2017 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пострадавшим в результате трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 9 марта 2017 года на трассе Баку-Сумгайыт по вине транспортного средства марки Ford, перевозящего группу студентов, и повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы и ущерб здоровью, выплачена компенсация на общую сумму 41 250 манатов.

Об этом говорится в сообщении Бюро по обязательному страхованию Азербайджана, распространенном во вторник.

"Основанием для выдачи компенсационных выплат послужило отсутствие у транспортного средства, совершившего ДТП, договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортного средства (ОСАГО) на момент происшествия", - говорится в сообщении.

Так, согласно требованиям статьи 32.1.3 закона Азербайджана «Об обязательном страховании», одним из основных условий выдачи со стороны Бюро компенсационной выплаты является отсутствие договора ОСАГО, требуемого этим законом, в случае причинения ущерба здоровью третьего лица в результате использования автотранспортного средства.

Следует отметить, что вышеупомянутая сумма компенсационного возмещения является рекордным показателем, зарегистрированным в связи с незастрахованным вождением в истории компенсационных выплат Бюро по обязательному страхованию.

Аналогичные компенсационные выплаты выдаются со стороны Бюро исключительно по вреду, причиненному здоровью. Условиями и порядком выдачи компенсационных выплат можно ознакомиться в соответствующем разделе веб-сайта Бюро по адресу www.isb.az/ru/kompensasiya-odenisi-ru, а также в статье, размещенной на сайте.

Официальный курс на 17 октября составляет 1,7003 AZN/USD.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Выплаты по ОСАГО в Азербайджане выросли за год на 21%
Бизнес 3 октября 15:39
Число полисов ОСАГО в Азербайджане выросло почти на треть
Бизнес 4 августа 15:34
Число полисов ОСАГО в Азербайджане выросло почти на 60%
Бизнес 6 июля 13:12
Бюро обязательного страхования Азербайджана рекомендует аннулировать страховку при продаже автомобилей
Бизнес 4 июля 12:02
Страховые компании Азербайджана увеличили выплаты по договорам ОСАГО
Бизнес 2 июня 14:47
Страховые компании Азербайджана запустили обновленные выписки по е-договорам ОСАГО
Бизнес 13 апреля 16:16
В Азербайджане на 10% сократилось число полисов ОСАГО
Бизнес 4 апреля 14:53
В Азербайджане сократилось число полисов ОСАГО
Бизнес 3 марта 15:02
Азербайджанские страховщики ОСАГО в 2016 году увеличили сборы
Бизнес 5 января 14:26
За пять лет в Азербайджане заключено свыше 4,6 млн договоров ОСАГО
Бизнес 16 декабря 2016 14:41
В Азербайджане сократилось количество полисов ОСАГО
Бизнес 1 декабря 2016 16:41
В Азербайджане с 1 ноября заключено почти 40 тыс е-договоров по ОСАГО
Бизнес 18 ноября 2016 18:07
В Азербайджане за день выдано около 1,7 тысячи е-договоров ОСАГО
Бизнес 3 ноября 2016 10:33
В Азербайджане значительно выросли выплаты по ОСАГО
Бизнес 2 ноября 2016 18:58
Свыше 12% договоров по ОСАГО в Азербайджане заключено в транзитных целях
Бизнес 2 ноября 2016 16:28
С ноября в Азербайджане будут выдаваться только е-полисы ОСАГО
Бизнес 21 октября 2016 15:46
Еще одна азербайджанская СК будет оказывать услуги по ОСАГО
Бизнес 27 сентября 2016 17:43
В Азербайджане на треть выросли выплаты по ОСАГО
Бизнес 1 сентября 2016 11:50