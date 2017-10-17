Состоялся 24 тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна»

17 октября 2017 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялся двадцать четвертый тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна».

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, победителями двадцать четвертого тиража лотереи стали Бахышлы Агшин Ильхам оглу, набравший в течение недели 29 электронных билета, Халилов Кенан Камандар оглу и Кухалеишвили Георг, с 25 и 24 билетами соответственно. Победителям вручили билеты на две персоны в сеть кинотеатров Cinema Plus.

Все владельцы карт Xalq Bank при совершении безналичной операции от 10 манат (или эквивалент в другой валюте) становятся участниками лотереи, действующей с 1 мая текущего года по 10 января 2018 года. За каждую оплату от 10 манат через POS-терминал Xalq Bank, владелец карты получает два, при оплате посредством терминалов других банков – один электронный билет. Информацию о количестве электронных билетов клиенты могут отслеживать на сайте http://www.xalqbank.az/ru/online-services/orders/loto/.

По условиям лотереи победителями еженедельного тиража и обладателями билетов на киносеанс в сети кинотеатров Сinema Plus становятся три участника, совершившие большее количество безналичных операций. Главные призы будут разыгрываться ежемесячно, путем программы случайного выбора победителя. Каждый месяц будут определены два победителя, один из которых получит путевку на две персоны в центр отдыха и туризма “Sakit Göl” в Шамахы, а другому будет вручен главный приз – купон на зарубежную туристическую поездку, стоимостью 500 манат.

Каждый участник лотереи может получить только один вид приза из разыгрываемого фонда тиража. В лотерее участвуют все карты Xalq Bank.

В розыгрыше очередного тиража лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна», который состоится 24 октября, будут разыграны билеты на киносеанс в сети кинотеатров Cinema Plus.

Azernews Newspaper
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