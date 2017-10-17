Вюсал Гасымлы: В Азербайджане необходимо диверсифицировать спектр инструментов инвестирования

Как отметил директор аналитического центра, другим важным моментом является создание инвестиционных профилей, которые будут определены для каждого из секторов, что позволит правительству применить системный подход в привлечении инвесторов.

В Баку во вторник проходит конференция "Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы", посвященная годовщине выпуска облигаций госкомпании SOCAR на 100 миллионов долларов. В мероприятии принимают участие свыше ста представителей финансового сектора страны.