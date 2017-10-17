Вюсал Гасымлы: В Азербайджане необходимо диверсифицировать спектр инструментов инвестирования

17 октября 2017 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рынок ценных бумаг создает очень хорошие условия для повышения ликвидности финансового сектора Азербайджана, считает исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

"В настоящее время только в банковском секторе объем ликвидности составляет около 5,2 миллиарда манатов. Для кредитования экономики банки могли бы использовать рынок ценных бумаг наравне с действующим алгоритмом "депозит-кредит" [когда депозит одного клиента используется в качестве кредита для другого клиента]", - сказал Гасымлы на конференции "Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы", проходящей во вторник в Баку.

Он напомнил, что в стратегических дорожных картах предусмотрено создание "рынка инвесторов". В этой связи, по мнению Гасымлы, необходимо диверсифицировать спектр инструментов инвестирования: "У нас должно быть много источников финансирования, но вместе с этим, мы также должны диверсифицировать базу инвесторов. Это тоже очень важный момент. Мы должны создать направления для инвесторов. Скажем, институциональный инвестор мог бы финансировать глобальные проекты для развития экономики, а ритейл-инвестор - вкладывать средства в бонды".

Как отметил директор аналитического центра, другим важным моментом является создание инвестиционных профилей, которые будут определены для каждого из секторов, что позволит правительству применить системный подход в привлечении инвесторов.

В Баку во вторник проходит конференция "Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы", посвященная годовщине выпуска облигаций госкомпании SOCAR на 100 миллионов долларов. В мероприятии принимают участие свыше ста представителей финансового сектора страны.

Мероприятие организовано Бакинской фондовой биржей и госкомпанией SOCAR.

(Автор: Азад Гасанли)

Azernews Newspaper
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