Вюсал Гасымлы: В Азербайджане необходимо диверсифицировать спектр инструментов инвестирования

БАКУ /Trend/ - Рынок ценных бумаг создает очень хорошие условия для повышения ликвидности финансового сектора Азербайджана, считает исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.
"В настоящее время только в банковском секторе объем ликвидности составляет около 5,2 миллиарда манатов. Для кредитования экономики банки могли бы использовать рынок ценных бумаг наравне с действующим алгоритмом "депозит-кредит" [когда депозит одного клиента используется в качестве кредита для другого клиента]", - сказал Гасымлы на конференции "Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы", проходящей во вторник в Баку.
Как отметил директор аналитического центра, другим важным моментом является создание инвестиционных профилей, которые будут определены для каждого из секторов, что позволит правительству применить системный подход в привлечении инвесторов.
В Баку во вторник проходит конференция "Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы", посвященная годовщине выпуска облигаций госкомпании SOCAR на 100 миллионов долларов. В мероприятии принимают участие свыше ста представителей финансового сектора страны.
Мероприятие организовано Бакинской фондовой биржей и госкомпанией SOCAR.
(Автор: Азад Гасанли)