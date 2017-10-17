Операции по облигациям SOCAR на вторичном рынке превысили $110 млн

БАКУ /Trend/ - Операции по облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR на вторичном рынке превысили 110 миллионов долларов, сказал главный консультант SOCAR по рынкам капитала Али Агаоглу, выступая во вторник на конференции "Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы" в Баку.

По его словам, доля облигаций SOCAR на вторичном рынке корпоративных ценных бумаг Азербайджана за последний год достигла 77 процентов, в то время как остальные 23 процента занимают облигации других эмитентов.