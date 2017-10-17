Инвестиции Беларуси в Азербайджан достигли одного миллиарда долларов - глава ТПП (ФОТО)

17 октября 2017 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Белорусская торгово-промышленная палата подписали меморандум о сотрудничестве.

Подписание прошло во вторник в рамках азербайджано-белорусского бизнес-форума.

Меморандум подписали глава Конфедерации Мамед Мусаев и руководитель Палаты Владимир Улахович.

Как отметил Мусаев в ходе своего выступления, товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос за последние годы в семь раз и достиг порядка 100 миллионов долларов.

"Между двумя странами существует множество сфер для расширения сотрудничества, такие как IT, сельское хозяйство, фармацевтика и множество других", - отметил Мусаев.

В свою очередь, Улахович отметил, что за последние 10 лет инвестиции Беларуси в Азербайджан достигли одного миллиарда долларов.

"В Беларуси действуют 58 компаний с азербайджанским капиталом, в то же время в Азербайджане работают 70 белорусских компаний", - сказал Улахович.

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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