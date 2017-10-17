Операции по облигациям SOCAR на вторичном рынке превысили $110 млн (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Операции по облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR на вторичном рынке превысили 110 миллионов долларов, сказал главный консультант SOCAR по рынкам капитала Али Агаоглу, выступая во вторник на конференции "Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы" в Баку.
По его словам, доля облигаций SOCAR на вторичном рынке корпоративных ценных бумаг Азербайджана за последний год достигла 77 процентов, в то время как остальные 23 процента занимают облигации других эмитентов.
Облигации SOCAR, предусмотренные для внутреннего рынка, выпущены в сентябре 2016 года в объеме 100 миллионов долларов, с периодом обращения в пять лет и годовой доходностью в пять процентов. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 долларов, а годовая доходность каждой облигаций - 50 долларов.
Процентные выплаты по облигациям SOCAR осуществляются по заранее объявленному графику (17 января, 17 апреля, 17 июля и 17 октября). По итогам сегодняшнего дня будет совершена четвертая процентная выплата. Владельцы облигаций в целом заработают пять миллионов долларов.
Облигации SOCAR на вторичном рынке наравне с гражданами Азербайджана могут купить и иностранные физические и юридические лица. За прошедший период со стороны зарубежных инвесторов наблюдался большой интерес к этим ценным бумагам. В настоящее время среди вкладчиков в облигации SOCAR есть инвесторы из России, Турции, Грузии, Казахстана и граждане других стран.
(Автор: Максим Цурков)