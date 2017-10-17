Азербайджанский PASHA Bank о планах выпуска ценных бумаг

БАКУ /Trend/ - Турецкая "дочка" PASHA Bank - PASHA Yatirim Bankasi рассматривает возможность нового выпуска облигаций с целью размещения их на рынке ценных бумаг Азербайджана, сказал во вторник журналистам председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов.

В конце сентября PASHA Yatırım Bankası осуществила первый выпуск облигаций в Азербайджане на 25 миллионов долларов. Срок обращения облигаций составил 63 месяца, ставка по купону - 4,85 процента годовых. Андеррайтером размещения выступила PASHA Capital.

По словам Кязымова, основными покупателями облигаций стали финансовые институты страны.

В то же время, касаясь планов самого PASHA Bank по выпуску манатных облигаций в стране, Кязымов отметил, что они отложены. Глава банка объяснил данное решение ростом манатной ликвидности в стране.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и в других направлениях бизнеса.

(Автор: Азад Гасанли)