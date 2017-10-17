Азербайджанский PASHA Bank о планах выпуска ценных бумаг

17 октября 2017 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкая "дочка" PASHA Bank - PASHA Yatirim Bankasi рассматривает возможность нового выпуска облигаций с целью размещения их на рынке ценных бумаг Азербайджана, сказал во вторник журналистам председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов.

В конце сентября PASHA Yatırım Bankası осуществила первый выпуск облигаций в Азербайджане на 25 миллионов долларов. Срок обращения облигаций составил 63 месяца, ставка по купону - 4,85 процента годовых. Андеррайтером размещения выступила PASHA Capital.

По словам Кязымова, основными покупателями облигаций стали финансовые институты страны.

В то же время, касаясь планов самого PASHA Bank по выпуску манатных облигаций в стране, Кязымов отметил, что они отложены. Глава банка объяснил данное решение ростом манатной ликвидности в стране.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и в других направлениях бизнеса.

(Автор: Азад Гасанли)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджанский PASHA Bank огласил планы по расширению
Бизнес 13:05
Очередная поддержка от Barama для стартапов
IT 23 сентября 12:20
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг турецкой «дочки» Pasha Bank
Бизнес 7 апреля 11:38
Азербайджанский бизнес и банки готовы для конструктивного диалога с американскими партнерами - глава PASHA Bank
Бизнес 2 марта 17:36
Банк ВТБ (Азербайджан) и PASHA Bank договорились о совместном использовании банкоматов
Бизнес 5 января 09:53
Подтверждение рейтинга PASHA Bank говорит о сохранении устойчивой финансовой позиции в странах операций - глава банка
Бизнес 13 декабря 2016 14:32
S&P: PASHA Bank имеет «высокую» значимость для банковского сектора Азербайджана
Бизнес 9 декабря 2016 17:50
PASHA Bank награжден Премией «Лучший банк Азербайджана 2016»
Бизнес 26 октября 2016 12:16
Азербайджанский PASHA Bank огласил ожидаемый объем прибыли по итогам 2016 года
Бизнес 18 октября 2016 10:38
Азербайджанский PASHA Bank огласил стоимость программы микрофинансирования
Бизнес 6 октября 2016 12:28
Частный ТВ-канал Азербайджана привлек кредит на создание сети цифрового вещания
IT 20 июня 2016 16:18
Произошли изменения в руководстве грузинской "дочки" азербайджанского банка
Бизнес 24 декабря 2015 18:32
Крупнейший коммерческий банк Азербайджана усиливает региональную интеграцию
Бизнес 14 октября 2015 18:25
Fitch повысило рейтинги двух азербайджанских банков
Бизнес 22 сентября 2015 19:26
Сильный госбаланс Азербайджана обеспечит устойчивость экономики к снижению цен на нефть - Fitch
Бизнес 13 декабря 2014 17:51
Standard & Poor’s подтвердило рейтинг азербайджанского Pasha Bank
Бизнес 9 декабря 2014 10:37
Pasha Bank и British Council продолжают развитие бизнес-журналистики в Азербайджане (ФОТО)
Общество 3 декабря 2014 20:18
Pasha Bank Georgia назван "Банком года"
Бизнес 21 ноября 2014 12:55