Продажа льготного жилья в Азербайджане может начаться до конца года -Госагентство

БАКУ /Trend/ - Регистрацию для покупки льготного жилья в Баку прошло около 6,5 тысячи человек, сказал во вторник журналистам руководитель аппарата Государственного агентства по жилищному строительству при Президенте Азербайджана Анар Гулиев.

"Продажа квартир осуществляется посредством электронной системы "Льготное жилье". Граждане, имеющие право к получению льготного жилья, посредством этой системы проходят регистрацию. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, регистрацию прошло около 6,5 тысяч человек", - сказал Гулиев.

По его словам, следующий этап наступит после начала продажи первых квартир.

"После того, как начнется этот процесс, каждый, кто прошел регистрацию, будет иметь возможность выбрать соответствующую квартиру, способ оплаты. Пока сложно сказать точно, когда стартуют продажи, но думаю, что мы сможем приступить к продаже до конца года", - сказал Гулиев.

Новость обновляется