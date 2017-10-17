В Азербайджане ожидается оживление кредитного рынка - ассоциация

17 октября 2017 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К концу 2017 года и в 2018 году в банковском секторе Азербайджана ожидается активизация кредитования экономики, сказал во вторник журналистам глава Ассоциации банков Азербайджана (АБА), председатель Наблюдательного совета Rabitabank Закир Нуриев.
По его словам, оживление кредитного рынка позволит компенсировать текущее сокращение процентных доходов банков, вызванных снижением объемов кредитования.
По данным Центрального банка Азербайджана, на начало сентября 2017 года кредитные организации выдачи займы на общую сумму 12,38 миллиарда манатов, что на 26,5 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
В то же время, говоря о снижении процентных доходов, Нуриев отметил, что в настоящее время такая ситуация не вызывает особых сложностей у банков.
"В настоящее время резко снизились процентные ставки по вкладам в иностранной валюте, сегодня мы наблюдаем также снижение ставок по манатным вкладам. Также подешевели кредиты в иностранной и национальной валютах. Таким образом, банки смогли компенсировать сокращение доли доходов от кредитования в структуре процентных доходов за счет снижения своих процентных расходов", - сказал он.
Нуриев также напомнил, что на сегодня банки имеют наличную ликвидность в размере около 5,2 миллиарда манатов и инвестиции в ценные бумаги почти в один миллиард манатов.
Официальный курс на 17 октября составляет 1,7003 AZN/USD.
(Автор: Азад Гасанли)

Azernews Newspaper
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