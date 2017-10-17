Роберт Секута: США высоко оценивают экономические реформы в Азербайджане (версия 2)

БАКУ /Trend/ - США высоко оценивают проводимые в Азербайджане экономические реформы, сказал журналистам во вторник посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По егог словам, в настоящее время в Азербайджане находится крупнейшая американская торговая миссия.

"Это еще один показатель развивающихся взаимоотношений между двумя странами, а также желания улучшать торговые и коммерческие связи. Мы считаем, что важными шагами в этом направлении является продолжение Азербайджаном курса на экономические реформы, что мы очень ценим. В условиях существующей конкуренции в мире в Азербайджане существует диалог между различными элементами экономической системы внутри страны и важно этот диалог продолжать", - сказал Секута.

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