Международный банк Азербайджана предлагает льготный наличный кредит без поручителя и комиссии

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) запустил специальную кампанию ко «Дню независимости». Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, обладатели зарплатных и пенсионных карт Международного банка Азербайджана получат возможность приобрести наличный кредит на льготных условиях в период с 18 октября по 20 октября.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 15 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 36 месяцев

Годовая процентная ставка – со скидкой в 2%, начиная с 25%

До 5 000 манатов поручитель не требуется

Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана, достаточно просто обратиться в ближайшее филиалы банка и предъявить удостоверение личности.

При оформлении кредита также возможно подключиться к системе «Автоматический платеж», что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.