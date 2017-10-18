Kapital Bank принял участие в международных мероприятиях в Торонто

18 октября 2017 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank 16-19 октября принял участие в традиционной международной выставке SIBOS-2017, проходящей в Торонто, а также на встрече Международной ассоциации американского банкинга (BAFT), говорится в сообщении банка, распространенном в среду. Делегацию от Kapital Bank возглавил первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов.

Как и предшествующие годы, на выставке были представлены крупные банки и финансовые учреждения из более чем 200 стран мира. В этом году SIBOS охватил четыре основных направления: банковское дело, комплаенс, ценные бумаги и технологии. На конференции «Строительство для будущего» (“Building for the Future”), эксперты обсудили изменения в финансовом секторе, кибербезопасность, искусственный интеллект и другие вопросы. В рамках визита заместитель председателя правления, директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов, принял участие в ежегодном совещании в качестве координатора SWIFT в Азербайджане.

«Мы провели ряд встреч с представителями иностранных банков в течение нескольких дней. В основном мы обменялись мнениями о создании межбанковских корреспондентских отношений, казначействе, ценных бумагах, валютных рисках и необходимости предотвращения финансовых преступлений. Одним из главных приоритетов этих двух мероприятий в этом году также является новаторство в области информационных технологий. Я уверен, что участие в такого рода мероприятиях придаст импульс развитию международного сотрудничества Kapital Bank», - отметил первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.

Azernews Newspaper
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