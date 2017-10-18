Азербайджан полностью обеспечивает себя большинством стройматериалов - замминистра (ФОТО) (версия 2)

18 октября 2017 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан полностью обеспечивает себя большинством строительных материалов, сказал в среду заместитель министра экономики Ниязи Сафаров на церемонии открытия XXIII Азербайджанской международной выставке "Строительство" WorldBuild Baku 2017.

"В стране создан большой потенциал в сфере производства строительных материалов, основано достаточное количество предприятий, в сфере обеспечена занятость", - сказал Сафаров.

Замминистра отметил, что большинство азербайджанских компаний, участвующих на выставке WorldBuild Baku, уже экспортируют свою продукцию за рубеж.

"Это показывает, что наш ненефтяной сектор развивается, наша продукция конкурентоспособна и пользуется спросом в зарубежных странах", - сказал Сафаров.

В среду в Баку стартовала крупнейшая выставка Прикаспийского региона в строительной области - WorldBuild Baku 2017.

Старт WorldBuild Baku 2017 ознаменовал собой начало работы в Баку Каспийской строительной недели, включающей также выставки Aquatherm Baku 2017 и Securika CIPS 2017.

Всего на выставках принимают участие 310 компаний из 28 стран мира.

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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