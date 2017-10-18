ВТБ продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты

БАКУ /Trend/ - Все больше предпринимателей и деловых структур Азербайджана претворяют в жизнь планы по выходу на иностранные рынки. В реализации таких планов немалую роль играет грамотно выбранный банк – компаниям необходимы качественные и гарантированные банковские услуги как внутри страны, так и за рубежом. В таких случаях удобно работать с банками с международной сетью. В настоящее время в Азербайджане несколько банков обладает такими возможностями, и один из них - банк ВТБ (Азербайджан).

Сегодня в банке ВТБ (Азербайджан) в соответствии со стратегией особое внимание уделяется развитию корпоративного бизнеса. О том, какие продукты и услуги банк предлагает предпринимателям и почему бизнес должен выбирать ВТБ (Азербайджан), рассказывает Самир Мусаев, начальник Управления по кредитованию корпоративного бизнеса банка.

- В чем преимущества работы с банком ВТБ (Азербайджан)?

В первую очередь, это принадлежность ВТБ (Азербайджан) к международной финансовой группе ВТБ. Наличие многочисленных филиалов и отделений в разных странах у одного из ведущих банков России – ВТБ - представляет и для клиентов в Азербайджане дополнительные преимущества.

Мы предлагаем клиентам широкую сеть услуг как в Азербайджане, так и в других странах СНГ, Грузии, Кипре, Австрии, Франции, Германии, Китае и Индии. Это, безусловно, удобно для предпринимателей, имеющих международные бизнес-связи. Сотрудничество с ВТБ (Азербайджан) - это выход на глобальные рынки.

- Обладает ли предприниматель каким-либо преимуществом в других дочерних организациях ВТБ, будучи клиентом ВТБ (Азербайджан)? Например, может ли получить кредит из банка ВТБ в другой стране?

Конечно же, для клиентов нашего банка предусмотрены выгодные условия и в других отделениях ВТБ. Например, комиссии по международным расчетам в составе группы ВТБ значительно ниже. Перевод на счет в банке Группы ВТБ окажется намного дешевле перевода на счет в другом банке.

Это только одно из преимуществ, предлагаемых нашим клиентам. Что касается вопроса по кредитованию из других банков группы ВТБ, - у нас есть и такой опыт, когда крупные кредиты обеспечивались за счет баланса Головной организации.

- Какие продукты для корпоративных клиентов предлагает банк ВТБ (Азербайджан)?

Для корпоративных клиентов у нас имеется широкий спектр продуктов и услуг – от депозита до документарных операций.

Одним из наиболее популярных продуктов сейчас является депозит «Гибкий», благодаря его удобству: срок вклада может быть 12 и 24 месяцев, позволяет разместить средства в манатах, долларах, евро. При этом процентные ставки по депозиту привлекательные. А самое главное, что допустимо частичное снятие денежных средств с депозита при условии поддержания неснижаемого остатка. Таким образом, клиент может воспользоваться 50 процентов своих средств.

Также банк предлагает выгодные условия кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В нашем банке существует овердрафтное кредитование, которое очень востребовано среди предпринимателей. Это краткосрочный кредитный продукт со сроком от 1 до 30 дней, который предоставляется автоматически при недостатке средств, возникающем в силу временного разрыва в обороте денежных средств на расчетном счете клиента. Для получения овердрафта клиент банка заполняет анкету и устанавливает лимит. Для предпринимателей, не являющихся клиентами банка, требуется предоставить справку об оборотах по счетам в другом банке, а после подтверждения возможности предоставления услуги - открыть расчетный счет в банке ВТБ (Азербайджан). Данный продукт предоставляется по упрощенной процедуре и минимальному пакету документов. Принятие решения и выдача овердрафта осуществляются оперативно, за максимально короткий срок.

Еще одним востребованным финансовым инструментом для предпринимателей, особенно для тех, кто имеет торговые связи за рубежом являются документарные операции - аккредитивы и банковские гарантии.

Документарные инструменты удобны тем, что сочетают в себе расчетные, гарантийные и кредитные функции, позволяя создавать сложные конструкции сделок с учетом интересов различных участников.

Наш банк осуществляет все виды документарных и гарантийных операций в манатах и иностранной валюте. Наши клиенты обращаются к нам за консультациями на всех этапах осуществления сделок - от проекта договора до осуществления контроля за реальными поставками и расчетами. Банк помогает правильно и с максимальной выгодой для своего клиента описать условия сделки, формат и приемлемость документов в расчетах, оценить скрытые риски и расходы, исключить спорные толкования различных документарных условий и др. Наша задача — помочь клиенту заключить выгодную для него сделку с максимально возможными преимуществами.

- Есть ли у вас продукты, которые не были до сих пор представлены на банковском рынке Азербайджана? Может быть, вы позаимствовали у других организаций ВТБ?

Да, конечно. У нас есть абсолютно новый для азербайджанского рынка продукт, весьма популярный России - это среднемесячный остаток на расчетном счете. Этот продукт подразумевает начисление процентов на среднемесячный остаток на счете. Таким образом, деньги не просто остаются на счете, а также позволяют получить дополнительный доход. В зависимости от условий процентная ставка может достичь 4% годовых. Этот продукт выгоден как для клиентов, имеющих счет в национальной валюте, так и для тех, кто имеет счет в долларах или рублях. Такого рода продукт в России есть во многих банках. В Азербайджане же первыми его внедрили мы.

- Каковы планы по развитию корпоративного бизнеса в 2018 году?

Мы намерены продолжить работу по внедрению новых для Азербайджана банковских продуктов. Это будут продукты, позаимствованные у Головной организации или других дочерних организаций ВТБ. Мы оптимистично настроены и намерены и далее укреплять свои позиции на банковском рынке страны.