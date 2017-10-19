Министр экономики назвал размер льгот для импорта оборудования в Азербайджан

19 октября 2017 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках механизма поощрения инвестиций предприниматели в Азербайджане получили льготы на сумму свыше 40 миллионов манатов для импорта различного оборудования, говорится в статье министра экономики Шахина Мустафаева, опубликованной в газете “Азербайджан”.

По словам министра, эти средства получили 153 предпринимателя.

"Всего же на основе механизма поощрения инвестиций предприниматели вложат в экономику страны около 1,7 миллиарда манатов, что позволит открыть свыше 13 тысяч новых рабочих мест", - пишет министр.

Документы поощрения инвестиций на семь лет освобождают предпринимателей от уплаты налогов на землю и имущество, а также позволяют выплачивать в течение этого периода только половину подоходного налога и налога на прибыль. Импортируемое в ходе реализации проектов оборудование получившими документы поощрения инвестиций компаниями, освобождается от уплаты НДС и таможенных пошлин.

Официальный курс на 19 октября составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Azernews Newspaper
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