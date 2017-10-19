Азербайджано-российское СП сформирует собственный вагонный парк

БАКУ /Trend/ - Компания "АзРусТранс" (совместное предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ЗАО "Русагротранс") планирует в дальнейшем создать собственный вагонный парк, говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

Отмечается, что за год деятельности компания перевезла 415 тысяч тонн зерна и зерновых и 1173 вагона пиломатериалов

"Создание компании "АзРусТранс", в первую очередь, нацелено на укрепление транзитного потенциала страны и увеличение транзитных поставок. Перевозки активно ведутся не только между Азербайджаном и Россией, также налажены поставки в Грузию, Иран, а после запуска железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК), который запланирован на конец октября, будет обеспечен поток грузов в Турцию, где существует огромный потенциал. Ежегодно в страну из России поставляется до четырех миллионов тон зерна и зерновых, и ещё до двух миллионов тонн сырья для перерабатывающих компаний, заводов и мельниц. "АзРусТранс" уже разрабатывает новые проекты для реализации в этом направлении, которые пока не оглашаются", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время ведется работа над проектом зернового терминала в Астаре.

"Сразу после того, как проект будет готов, начнётся строительство терминала, что позволит напрямую поставлять зерно и зерновые из России в Иран через Азербайджан со значительным сокращением издержек. Альтернативным путем является Каспийское море - через порты Астрахань и Махачкала, где на сегодняшний день отгружается до 1,6 миллиона тонн ежегодно. Эти грузы могут перевозиться через Азербайджан, что значительно укрепит транзитный потенциал страны", - говорится в сообщении.

"АзРусТранс" также сотрудничает с ООО "ТрансЛес". Компания перевозит пиломатериалы, как в Азербайджан, так и по территории Азербайджана в Иран, Грузию, а в дальнейшем будут обеспечены поставки в Турцию.

Для обеспечения поставок в Грузию "АзРусТранс" сотрудничала с американской Bunge Limited и швейцарской Glencore International AG.

"В связи с тем, что Bunge Limited приостановила деятельность в России, "АзРусТранс" сейчас ведет переговоры с новыми потенциальными партнёрами для возобновления поставок в данном направлении, которое стало выгодным после предоставления "Азербайджанскими железными дорогами" льготных тарифов", - отмечается в информации.

Как отмечается, в настоящее время "АзРусТранс" арендует вагоны у "Азербайджанских железных дорог", а, имея партнёра в России, компания стала основным поставщиком зерна в Азербайджан.

"В дальнейшем в планы компании входит приобретение собственного вагонного парка, что добавит рентабельности бизнесу, позволит закрепиться на внутреннем рынке импортных грузов. "АзРусТранс" формирует 10 процентов всех поставок "Азербайджанских железных дорог" в качестве оператора, и в дальнейшем эта цифра будет наращена за счёт реализации поставленных задач и планов", - говорится в сообщении.

Компания "АзРусТранс" была учреждена 10 октября 2016 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ЗАО "Русагротранс".

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)