ЕС помогает Азербайджану в создании качественных рабочих мест - посол (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) и Азербайджан - очень важны друг для друга, сказал в четверг глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас в ходе своего выступления на I международной конференции "Цифровой торговый хаб Азербайджана: перспективы развития".

"ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. На сегодняшний день на ЕС приходится около 50 процентов азербайджанского экспорта и около 25 процентов импорта. Последние несколько лет ЕС поддерживает Азербайджан в вопросах диверсификации экономики и расширения экспорта. Мы работаем вместе над экономикой, способной обеспечить качественные рабочие места", - сказал Янкаускас.

В четверг при поддержке Центра анализа экономических реформ и коммуникаций в Баку стартовала I международная конференция на тему «Цифровой торговый хаб Азербайджана: перспективы развития».

На конференции представлены доклады об общей концепции развития цифровых торговых хабов, о сотрудничестве в этой области, применении и взаимном признании электронных подписей. Докладчики выступают с презентациями о новых возможностях упрощения экспортных процедур, выдаче электронных подписей нерезидентам, онлайн-регистрации и управлении компаниями, также в ходе конференции будут представлены новые решения в области электронного банкинга и инвестиций.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)