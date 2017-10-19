Австралия проявляет интерес к крупнейшему золоторудному месторождению Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках стартовавшего 18 октября азербайджано-австралийского бизнес-форума, находящиеся с визитом в Баку представители добывающих компаний и австралийские бизнесмены побывали в ЗАО AzerGold, встретились с руководством ЗАО и обсудили возможности потенциального сотрудничества, сообщили в четверг в AzerGold.

Во встрече приняли участие президент Ассоциации австралийско-азербайджанской дружбы, владелец компании Hammond Legal Джон Хаммонд, глава компаний Caravel Minerals и Forsys Metals Марсель Хилмер, исполнительный директор Австралийской финансовой группы Бретт МакКеон, почетный консул Азербайджана в Австралии Айдан Рзаева, председатель Совета директоров ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов и другие руководящие лица и представители Общества.

В ходе встречи стороны обсудили возможности использования опыта австралийских компаний в деятельности ЗАО AzerGold.

В ходе встречи огромное внимание гостей привлекло месторождение «Филизчай» являющееся вторым в Европе и десятым в мире по ресурсному потенциалу, и они проявили интерес к работам, ведущимся на месторождении в Балакенском районе Азербайджана.

Была достигнута предварительная договоренность о продолжении встреч между AzerGold и австралийскими компаниями, в частности посещении Австралии представителями Азербайджана в целях непосредственного ознакомления с добывающей сферой этой страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)