Новое слово в медицинском страховании

Удобно, быстро и просто — именно так можно охарактеризовать МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ “A-GROUP MOBİLE CONCİERGE”, не так давно разработанное страховой компанией A-Qroup для усовершенствования качества услуг.

Напомним, что МОБИЛЬНЫЙ КОНСЬЕРЖ обеспечивает:

· Вызов амбуланса простым нажатием кнопки SOS;

· Поиск ближайшей клиники, аптеки или оптики;

· Онлайн запись к выбранному врачу, а также возможность оценки врача;

· Онлайн подачу документов для получения возмещения;

· Поиск медикаментов и ознакомление с инструкцией;

· Расчет стоимости страхового полиса (страховой калькулятор) и многое другое;

Обновленная версия МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ “A-GROUP MOBİLE CONCİERGE” стала «дружелюбнее», приветствуя своих пользователей по имени при каждом входе в программу.

Теперь застрахованному достаточно ввести один лишь раз свои личные данные (ФИО, телефон, номер полиса,) и информация сохраняется.

Застрахованному стало проще и быстрее записаться на прием к нужному специалисту – достаточно «кликнуть» на нужного врача, выбрать удобное время — готово, специалист будет ждать в указанный день и час.

Кроме того, по итогам приёма Застрахованный сможет оставить свой отзыв-оценку, которая поможет другим пользователям сориентироваться в поиске нужного специалиста.

Обновлен и более упрощен поиск необходимой АПТЕКИ, ОПТИКИ и КЛИНИКИ.

Подумали и о КАСКО полисах - новая возможность - SOS ДТП: Застрахованному достаточно одного «клика» и страховой компанией A-Qroup мгновенно определяется геолокализация происшествия, куда кроме аварийного комиссара направляется и машина скорой помощи и эвакуатор.

Обновленная версия — это не просто смена оформления и дополнительные функции, это другой подход - привязка к эмоциям и хорошему настроению.