В Риге проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Балтии

БАКУ /Trend/ - В четверг в Риге начало работу 67-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Балтии, в котором принимает участие делегация во главе с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым, сказала Trend глава пресс-службы ЗАО Севиндж Гадирова.

По ее словам, на заседание будут рассмотрены следующие вопросы: о выполнении решений 66-го заседания Совета и итогах эксплуатационной работы сети железных дорог за девять месяцев 2017 года; об итогах работы в сфере международных пассажироперевозок за девять месяцев 2017 года; о результатах планирования графиков международных пассажирских, грузовых и контейнерных поездов на 2017-2018 годы; об итогах переписи грузовых вагонов в мае 2017 года и контейнеров в сентябре 2017 года.

Также обсуждаются особенности применения различных положений Соглашения между железнодорожными администрациями стран СНГ, Латвией, Литвой и Эстонией, взаимные расчеты железнодорожных администраций за восемь месяцев 2017 года, тарифная политика международных железнодорожных грузоперевозок в 2018 фрахтовом году, смета расходов для обеспечения деятельности руководства Совета в 2018 году, смета расходов на обеспечение деятельности Информационно-вычислительного центра железнодорожных администраций, награждение почетной грамотой Совета в 2018 году, а также повестка дня, дата и место проведения 68-го заседания Совета.

По итогам мероприятия будет подписан протокол

Заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Балтии завершится 20 октября.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" является членом Совета с 1992 года.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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