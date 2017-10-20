Обнародованы прогнозы госбюджета Азербайджана на 2018 год

20 октября 2017 08:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 20,127 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - 19,476 миллиарда манатов, местные - 650,671 миллиона манатов), расходы - 20,905 миллиарда манатов (в том числе централизованные расходы - 20,182 миллиарда манатов, местные - 724,092 миллиона манатов).

Проект закона "О государственном бюджете на 2018 год" опубликован в пятницу в официальной печати.

Максимальный предел дефицита госбюджета определен в размере 778,7 миллиона манатов. Для покрытия дефицита госбюджета определены следующие источники финансирования: внутренние и внешние заимствования, остаток на едином казначейском счету по состоянию на первое января 2018 года на общую сумму 749,7 миллиона манатов, гранты Европейского союза - 29 миллионов манатов.

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