Обнародованы прогнозы госбюджета Азербайджана на 2018 год (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 20,127 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - 19,476 миллиарда манатов, местные - 650,671 миллиона манатов), расходы - 20,905 миллиарда манатов (в том числе централизованные расходы - 20,182 миллиарда манатов, местные - 724,092 миллиона манатов).

Проект закона "О государственном бюджете на 2018 год" опубликован в пятницу в официальной печати.

Максимальный предел дефицита госбюджета определен в размере 778,7 миллиона манатов. Для покрытия дефицита госбюджета определены следующие источники финансирования: внутренние и внешние заимствования и остаток на едином казначейском счету по состоянию на первое января 2018 года на общую сумму 749,7 миллиона манатов, гранты Европейского союза - 29 миллионов манатов.

Верхний предел расходов сводного бюджета прогнозируется в размере 26,674 миллиарда манатов, а дефицита сводного бюджета (без учета доходов Государственного нефтяного фонда) - 14,127 миллиарда манатов.

В структуре доходов госбюджета на трансферты из Госнефтефонда приходятся 9,216 миллиарда манатов. Поступления от НДС прогнозируются в размере 4,288 миллиарда манатов (в том числе 1,705 миллиарда манатов по НДС с импортируемых в страну товаров), налога на прибыль - 2,320 миллиарда манатов, налога с доходов физических лиц - 1,196 миллиарда манатов, акцизного налога - 726 миллионов манатов (в том числе 172 миллиона манатов от акцизов на импорт товаров), таможенных пошлин - 535 миллионов манатов, упрощенного налога - 380 миллионов манатов, налога за пользование недрами - 136 миллионов манатов, дорожного налога - 91 миллион манатов.

Поступления от внебюджетных доходов бюджетных организаций прогнозируются в размере 460 миллионов манатов. Прочие доходы заложены на уровне 27,991 миллиона манатов.

В структуре расходов в 2018 году на оборону планируется направить 2,739 миллиарда манатов, на образование – два миллиарда манатов, на здравоохранение – 740,661 миллиона манатов, на социальную защиту и соцобеспечение – 2,197 миллиарда манатов (в том числе расходы на соцзащиту - 2,163 миллиарда манатов), государственные капвложения - 4,924 миллиарда манатов и т.д.

Прогноз цены на нефть, заложенный в госбюджете-2018, составляет 45 долларов за баррель.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2017 год утверждены в размере 16,766 миллиарда манатов, расходы - 17,941 миллиарда манатов. Бюджетные прогнозы сформированы на основе цены на нефть в 40 долларов за баррель.

Официальный курс на 20 октября составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Илаха Мамедли)