Азербайджан призвал арабские страны Персидского залива развивать экономические связи

20 октября 2017 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страны Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) инвестировали в экономику Азербайджана около 1,3 миллиарда долларов.

Об этом в пятницу сказал министр экономики Шахин Мустафаев на совместном бизнес-форуме со странами, входящими в состав ССАГПЗ.

По словам министра, в основном, эти инвестиции вложены ОАЭ, Саудовской Аравией и Бахрейном.

«В то же время Азербайджан инвестировал в экономику стран ССАГПЗ почти 300 миллионов долларов», - добавил министр.

Как отметил Мустафаев, в Азербайджане работает около 280 компаний преимущественно из Кувейта, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии.

«Азербайджан - благоприятная страна для инвестиций. В первую очередь, благодаря политической стабильности, безопасности и взаимопонимания между властью и народом», - сказал министр.

Вместе с тем, продолжил Мустафаев, экономическое сотрудничество должно опираться на крепкие политические связи.

«Азербайджан уделяет большое внимание развитию политических связей со странами ССАГПЗ. Наши политические связи очень крепки, имеют большие перспективы и опираются на дружеские отношения. Нам необходимо поднять экономическое сотрудничество до уровня политического. Между нашими странами существует очень большой потенциал, который мы пока не смогли полностью задействовать», - сказал министр.

Мустафаев также отметил, что товарооборот между Азербайджаном и странами ССАГПЗ несмотря на рост за последнее время, все еще находится на небольшом уровне - свыше 40 миллионов долларов за восемь месяцев 2017 года.

«Это очень низкий показатель, учитывая что население стран ССАГПЗ составляет около 40 миллионов человек, а общий ВВП - порядка 1,36 триллиона долларов», - сказал министр.

(Автор: Азад Гасанли)

Azernews Newspaper
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