Азербайджан усиливает сотрудничество со странами Персидского залива

20 октября 2017 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подписал два меморандума по развитию торгового сотрудничества с арабскими государствами Персидского залива в рамках совместного бизнес-форума в Баку.

Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве с Федерацией торговых палат Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива подписали глава AZPROMO Руфат Мамедов и генсек федерации Абдулрагим Хасан Наги.

Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой города Янбу (Саудовская Аравия) подписали Руфат Мамедов и председатель ТПП Мурад Али Алорваи.

Также в рамках бизнес-форума был подписан меморандум между Институтом стандартизации Азербайджана и Организацией по стандартизации ССАГПЗ. Документ подписали главы двух организаций Намиг Тагиев и Набиль Молла.

В пятницу в Баку проходит бизнес-форум между Азербайджаном и Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива. Для участия в бизнес-форуме в Баку прибыла делегация представляющая 100 арабских компаний.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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