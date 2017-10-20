Азербайджан усиливает сотрудничество со странами Персидского залива

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подписал два меморандума по развитию торгового сотрудничества с арабскими государствами Персидского залива в рамках совместного бизнес-форума в Баку.

Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве с Федерацией торговых палат Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива подписали глава AZPROMO Руфат Мамедов и генсек федерации Абдулрагим Хасан Наги.

Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой города Янбу (Саудовская Аравия) подписали Руфат Мамедов и председатель ТПП Мурад Али Алорваи.

Также в рамках бизнес-форума был подписан меморандум между Институтом стандартизации Азербайджана и Организацией по стандартизации ССАГПЗ. Документ подписали главы двух организаций Намиг Тагиев и Набиль Молла.

В пятницу в Баку проходит бизнес-форум между Азербайджаном и Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива. Для участия в бизнес-форуме в Баку прибыла делегация представляющая 100 арабских компаний.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)