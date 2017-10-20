Арабские страны просят у Азербайджана преференций

БАКУ /Trend/ - Федерация торговых палат Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) предлагает Азербайджану устранить двойное налогообложение, снизить таможенные пошлины для импорта продукции из арабских стран и упростить финансовые операции между странами.

Об этом в пятницу в Баку на бизнес-форуме между Азербайджаном и ССАГПЗ сказал генеральный секретарь Федерации торговых палат Абдулрагим Гасан Наги.

По его словам, Азербайджан является одним из перспективных рынков для инвестиций. Для расширения инвестиционных и торговых связей генсек предложил организовать в 2018 году в Баку выставку продукции арабских компаний.

Как отметил Наги, также можно подготовить список проектов, реализуемых или планируемых к реализации, в которых могли бы принять участие арабские компании.

«Мы хотели бы предложить создание специального портала, через который наши компании могли бы изучить местное законодательство», - сказал он.

Среди других предложений генсек отметил возможность создания морских маршрутов, упрощения визового режима и отмены пошлины за получение визы. Как отметил Наги, плату за визу можно добавить в стоимость авиабилета.

«Мы также заинтересованы в приобретении земель сельскохозяйственного назначения. Вы можете выделить нам эти земли для выращивания агропродукции. Это может стимулировать увеличение рабочих мест в стране», - добавил он.

В пятницу в Баку проходит бизнес-форум между Азербайджаном и Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива. Для участия в бизнес-форуме в Баку прибыла делегация из представителей 100 арабских компаний.

(Автор: Азад Гасанли)