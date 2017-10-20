Правительство Азербайджана ожидает стабильный рост ВВП до 2021 года

20 октября 2017 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана прогнозирует реальный рост ВВП Азербайджана в 2018 году на уровне 1,5 процента, следует из презентации проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год и последующие три года.

Согласно документу, объем ВВП страны в следующем году, как ожидается, составит 69,4 миллиарда манатов. При этом 47,6 миллиарда манатов ВВП придется на ненефтяной сектор, рост которого в следующем году составит 2,9 процента.

По данным правительства, 83 процента ВВП Азербайджана будет сформировано в частном секторе.

В 2016 году ВВП Азербайджана сократилось на 3,1 процента. Правительство ожидает, что в этом году экономика страны вырастет на 0,3 процента и продолжит свой рост до 2021 года.

Прогноз правительства по росту ВВП Азербайджана на 2017-2021 годы:

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Объем ВВП (в млрд манатов)

68,164

69,396

72,727

77,403

81,053

Реальный ВВП (в %)

0,3

1,5

1,4

3,7

2,9

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 20,127 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - 19,476 миллиарда манатов, местные - 650,671 миллиона манатов), расходы - 20,905 миллиарда манатов (в том числе централизованные расходы - 20,182 миллиарда манатов, местные - 724,092 миллиона манатов).

Прогноз цены на нефть, заложенный в госбюджете-2018, составляет 45 долларов за баррель.

Официальный курс на 20 октября составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Azernews Newspaper
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