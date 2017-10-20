Контейнерные перевозки по коридору "Север-Юг" выросли почти в 2,5 раза

БАКУ /Trend/ - Грузовые перевозки по международному транспортному коридору "Север-Юг" за три квартала 2017 года превысили 4,7 миллиона тонн, что на 21,6 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом было сказано на рабочей встрече руководителей железнодорожных ведомств Азербайджана, Беларуси, Ирана и России в рамках 67-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Балтии в Риге, сообщает в пятницу ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщается, Джавид Гурбанов, Владимир Морозов, Саид Мохамедзаде и Олег Белозеров обсудили перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг", строительство участка железной дороги Решт-Астара и другие вопросы.

"В ходе встречи было отмечено, что перевозки по коридору "Север-Юг" за девять месяцев 2017 года выросли на 21,6 процента, превысив 4,7 миллиона тонн. Кроме того, по сравнению с прошлым годом объем контейнерных перевозок увеличился в 2,4 раза. По коридору было перевезено более семи тысяч контейнеров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны достигли соглашения о создании рабочей группы по развитию коридора "Север-Юг" и подписали соответствующий протокол.

"По мнению участников встречи, для поддержки тенденции роста по коридору "Север-Юг" необходимо направить внимание логистических компаний на создание постоянных транспортных услуг и применение устраивающих все стороны тарифов, а также провести работы по упрощению процедур таможенного оформления грузов", - говорится в сообщении.

Также была отмечена важность создания взаимных связей между участниками логистической цепи (железными дорогами, портами, перевозчиками, таможенными службами).

"Стороны сошлись во мнении, что ускорение и удешевление грузоперевозок между странами Европы, Южной Азии, Персидского залива, Беларуси и России связаны с созданием прямого железнодорожного сообщения. Для этого необходимо достроить и ввести в эксплуатацию недостающий участок коридора – железную дорогу Решт-Астара", - сказано в сообщении.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)