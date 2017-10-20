Торговый дом Азербайджана в Украине может открыться до конца года - министр (версия 2)

20 октября 2017 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Торговый дом Азербайджана в Украине может открыться до конца года, сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на азербайджано-украинской деловой встрече в Баку.

"Торговый дом уже прошел государственную регистрацию в Украине, сейчас идет выбор места. Думаю, что до конца года или в начале следующего года он уже начнет свою работу", - сказал Мустафаев.

На сегодняшний день уже действует торговый дом Азербайджана в Беларуси. Как ранее заявил журналистам заместитель министра экономики Сахиль Бабаев, в настоящее время приоритетом для Азербайджана является открытие торговых домов в соседних странах.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной за три квартала 2017 года составил 483,2 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,1 раза. При этом экспорт азербайджанской продукции в Украину вырос в 5,1 раза - с 32,94 миллиона долларов до 166,9 миллиона долларов, а импорт украинской продукции в Азербайджан - на 59,2 процента (с 198,74 миллиона долларов до 316,3 миллиона долларов).

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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