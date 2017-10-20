Украина приглашает азербайджанских инвесторов к приватизации госимущества (версия 2)

20 октября 2017 20:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Украина приглашает азербайджанских инвесторов принять участие в процессе приватизации государственного имущества, сказал в пятницу первый вице-премьер Украины Степан Кубив на азербайджано-украинской деловой встрече в Баку.

По его словам, к процессу приватизации планируется привлечь 3 444 государственных предприятий и объектов, действующих в сфере промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, химического сектора, в том числе энергетического, а также других секторов.

"Мы будем рады участию азербайджанских компаний в процессе приватизации украинских госпредприятий. До конца года ожидается принятие нового закона о приватизации", - отметил Кубив.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики уже одобрил законопроект "О приватизации государственного имущества" (№7066 от 4 сентября 2017 года) и рекомендовал документ к первому чтению.

Так, проект закона предусматривает разделение объектов приватизации на две группы: большая и малая приватизация. При этом законопроект определяет четкий критерий разделения – большим госпредприятием будет считаться компания, стоимость активов которой превышает 250 миллионов гривен (1 USD равняется 26,51 UAH).

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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