В последующие 8 лет объем предложений на рынке труда Азербайджана в разы превысит спрос - министр

20 декабря 2017 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последующие восемь лет число ежегодно выходящих на рынок труда граждан Азербайджана будет практически в 2,5 раза превышать число создаваемых рабочих мест, сказал в среду министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на конференции "Рынок труда: реформы, вызовы и перспективы".

"Общее число достигших 18 лет граждан Азербайджана в 2017-2025 годах, то есть родившихся в 1999-2007 годах, составит 1 127,2 тысячи человек. То есть, ежегодно на рынок труда будут выходить 125,2 тысячи человек, что практически в 2,5 раза превышает число создаваемых за один год рабочих мест. С учетом трудовой миграции и других факторов мы можем сократить данное число до 100 тысяч человек в год. Но и это достаточно высокий показатель, который ставит перед нами вызовы. Мы должны усилить меры по обеспечению занятости молодежи", - сказал министр.

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