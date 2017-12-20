Банки Туркменистана работают в декабре без выходных

20 декабря 2017 20:02 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Центральный Банк Туркменистана сообщает, что до 31 декабря 2017 года каждый день недели, включая субботу и воскресенье, будут проводиться банковские операции по оформлению паспортных сделок и выплате в назначенный срок заработной платы.

Аналогичное сообщение разместили Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана, банки "Туркменбаши", "Сенагат", "Дайханбанк", "Рысгал" и туркмено-турецкий банк.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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