В Азербайджане все меньше необходимости в сотрудниках со средним спецобразованием

БАКУ /Trend/ - В последние годы на рынке труда Азербайджана снижается потребность в лицах со средним специальным образованием, сказал в среду министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на конференции "Рынок труда: реформы, вызовы и перспективы".

По словам министра, уровень образования и профессиональной подготовки играет важную роль в определении качества трудовых резервов.

"Из общего числа зарегистрированных в Азербайджане наемных работников высшее образование есть у 37,5 процента человек, в том числе у 36,5 процента мужчин и 38,6 процента женщин. 37,5 процента наемных работников имеют среднее образование, 22,3 процента - среднее специальное образование, 2,7 процента - первичное профессионально-специализированное образование", - сказал министр.

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