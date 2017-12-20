Центры Службы ASAN выдали около 5 тыс лицензий на ведение бизнеса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние два года через центры Службы ASAN выдано около пяти тысяч лицензий, сказал в среду на презентации портала выдачи лицензий (lisenziya.gov.az) председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Инам Керимов.

По словам Керимова, в Баку выдача лицензий осуществляется через центр Службы ASAN №5, а в регионах - через районные центры.



"В настоящее время в Баку функционирует пять, а в районах семь центров Службы ASAN. Свыше 250 услуг, предоставляемых 10 государственными ведомствами и частными компаниями страны, оказываются посредством центров Службы ASAN. Число обращений в центры достигло 19 миллионов", - сказал Керимов.

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