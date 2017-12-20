Население Азербайджана к 2019 г. достигнет 10 млн человек - министр (версия 2)

20 декабря 2017 12:07 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Население Азербайджана достигнет 10 миллионов человек к 2019 году, сказал в среду министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на конференции "Рынок труда: реформы, вызовы и перспективы".

По словам министра, на начало 2017 года население Азербайджана составляло 9,8 миллиона человек, а на первое ноября текущего года оно увеличилось до 9 883,3 тысячи человек.

При этом, как отметил Муслимов, средний возраст населения Азербайджана составляет 32,3 года.

"Граждане в возрасте до 14 лет составили 22,6 процента населения страны, от 14 до 29 лет - 25 процентов, от 30 до 64 лет - 46,1 процента. Доля граждан от 65 лет и выше составила 6,3 процента", - сказал Муслимов.

Высокая доля молодежи в структуре населения, продолжил министр, привела к росту доли трудоспособного населения. Муслимов отметил, что этот показатель вырос с 59,5 процента в 2000 году до 68,4 процента на начало 2017 года, что повышает необходимость создания новых рабочих мест.

Министр также отметил, что в 2005-2016 годах экономически активное население Азербайджана выросло на 17,2 процента. "При этом рост наблюдался активнее в сферах строительства, размещения туристов, общественного питания, информации и связи, а также финансовой и страховой деятельности. В то же время в сферах добывающей промышленности, производства и распределения электроэнергии, газа и пара, а также оказания услуг здравоохранения и образования наблюдалось некоторое снижение", - сказал Муслимов.

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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