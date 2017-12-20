В Узбекистане утверждены формы государственной статистической отчетности на 2018 г.

БАКУ /Trend/ - В министерстве юстиции Узбекистана сообщили о государственной регистрации постановления «Об утверждении форм государственной статистической отчетности на 2018 год».

Данным постановлением утверждены 103 формы государственных статистических отчетов, которые хозяйствующие субъекты будут предоставлять государственным органам статистики в 2018 году.

В частности, согласно этому документу, отменена форма «Отчета о продаже сельскохозяйственной продукции и скота на рынках», добавлены формы «Отчета о деятельности органов самоуправления граждан», «Отчета по оптовому и розничному товарообороту юридических лиц, имеющих территориально-обособленные подразделения» и «Отчета о деятельности организации, входящей в свободную экономическую зону, малую промышленную зону, технопарк, хлопководческо-текстильный кластер».

Специалисты Госкомстата отмечают, что внедрение новых форм, а также изменения и упразднения прежних связаны с изменениями в законодательстве. Общая же тенденция указывает на упрощение и сокращение любых видов отчетности, в том числе и статистической. Так, к примеру, в соответствии с постановлением президента «О мерах по совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике», Госкомстатом в августе были внесены изменения в одну форму, а 11 были отменены вовсе.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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